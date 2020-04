Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.20

32 Personen wurden in Pattaya bei der Verletzung eines mit des Notstandsdekrets erwischt. Foto: Siamrath

PATTAYA: In einem Haus in Nongprue hat die Polizei am Sonntag kurz nach Mitternacht eine Party mit 32 überwiegend Transvestiten beendet. Sie hatten mit ihrer Zusammenkunft gegen die Notstandsverordnung der Regierung verstoßen, die wegen des Covid-19-Ausbruchs Versammlungen untersagt.

An der Razzia in einem zweistöckigen luxuriösen Haus in Nongprue nahmen 30 Minuten nach Mitternacht Beamte der örtlichen Polizei, der Touristenpolizei und der Immigration teil. Die Polizei hatte von Anwohnern einen Tipp bekommen. Im Haus trafen die Beamten auf 27 Thais, vier Chinesen und einen Pakistaner, die meisten waren Transvestiten. Ihnen wurde die Körpertemperatur gemessen, bevor sie zur Polizeistation Nongprue gebracht wurden. Dort wurden sie wegen Verstoßes gegen die Notstandsverordnung angeklagt.