Von: Björn Jahner | 16.04.19

HUA HIN: Für einen Schock in der Expat-Community in Bangkok und Hua Hin sorgte die Nachricht über den plötzlichen Tod von Sven Michel.

Der in Wilhelmshaven geborene Deutsche verstarb am Morgen des 15. April 2019 an den Folgen eines Herzinfarktes in seinem Haus in Hua Hin. Der gelernte Koch war in Expatkreisen, sowohl auf den Malediven als auch in seiner Wahlheimat Thailand, wohlbekannt und galt als erfolgreicher Geschäftsmann. Noch nicht mal zwei Jahre ist es her, als Michel am 1. August 2017 mit „Bei Otto“ das wohl bekannteste deutsche Lokal der thailändischen Hauptstadt übernahm. Einen Namen machte er sich auch als Besitzer des namhaften Somerset-Hotels in Male, der Hauptstadt der Malediven und als Inhaber der in Bangkok ansässigen Beer Company, die Urlauber und Residenten in Thailand unter anderem mit aus Deutschland importierten Bier-Bierspezialitäten versorgt.

Lieber Sven, Ruhe in Frieden

Michel war ein treuer Leser des Magazins DER FARANG und für seine Hilfsbereitschaft wohlbekannt. Das Team des Magazins DER FARANG befindet sich in Trauer über seinen plötzlichen Tod und möchte seiner Familie sowie allen Hinterbliebenen ihr aufrichtiges Mitgefühl und ihre tiefe Anteilnahme aussprechen.

Sobald bekannt, wird der Beisetzungstermin im FARANG-Newsportal bekanntgegeben.