Plastiktüten-Verbot seit Mittwoch in Kraft

Eine Kundin lässt sich ihre Einkäufe in einem Bangkoker Supermarkt an der Kasse in wiederverwertbaren Beuteln einpacken. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Am Mittwoch trat das Plastiktüten-Verbot in Kraft, das von rund 75 Einzelhandelsmarken im Rahmen einer Kampagne zur Reduzierung des Plastikmüllaufkommens vom thailändischen Einzelhandelsverbandes selbstauferlegt wurde.

Ziel ist, 13,5 Milliarden Plastiktüten einzusparen, die zuvor pro Jahr an Käufer gratis zum Verpacken der Einkäufe an der Super- oder Minimarktkasse herausgegeben wurden, bzw. 30 Prozent des jährlich Plastiktütenaufkommens in Thailand zu reduzieren. An der Kampagne „Every Day Say No to Plastic Bags“ des Einzelhandelsverbandes beteiligen sich 24.500 Vertriebskanäle aller 75 Mitglieder, um die Konsumenten zu einer plastikmüllfreien Gesellschaft heranzuführen.



Gemäß einer Untersuchung des Department of Pollution Control stammen 40 Prozent oder 18 Milliarden Plastiktüten pro Jahr aus der Frischmarktbranche; 13,5 Milliarden Einwegtüten (30 Prozent) von lokalen Lebensmittelläden.