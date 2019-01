Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.19

Eine Leserzuschrift zur Online-Nachricht „Touristen sollen auf Plastik verzichten“:

Der Bangkoker Regierung wäre anzuraten, sich kundig zu machen. Die Plastikfolien sind aus der Verpackungsindus­trie nicht wegzudenken. Sie bestehen aus Polyäthylen, sind absolut ungiftig (!), recycelbar und belasten bei der Herstellung die Umwelt weniger als Papier. Mich regen die ständigen Verbote auf. Wie wäre es denn mal mit Geboten? Z. B. Abfälle nicht unachtsam in der in der Gegend, sondern in Mülltonnen entsorgen. Hier bei uns im Lumpini Condominium wird der Müll vorbildlich getrennt, sogar sortenrein nach Folien, Glas- und PE-Flaschen, Papier sowie natürlich Restmüll.

Jürgen Hinderkott, Pattaya