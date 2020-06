Von: Redaktion DER FARANG | 15.06.20

BANGKOK: Bei Öffnung der Grenzen für ausländische Touristen aus Ländern mit geringem Risiko sollen diese keine 14-tägige Quarantänezeit durchlaufen. Einzelheiten des Plans will das Staatliche Centre of Covid-19 Situation Administration Ende der Woche mitteilen.

Zu den Ländern, die zu diesem Zeitpunkt als „risikoarm" gelten, gehören Taiwan, Hongkong und Vietnam. Touristen würden über eine Smartphone-Anwendung verfolgt, um sicherzustellen, dass sie in ihrer „Reise-Blase" bleiben. Nur 1.000 Menschen sollen pro Tag einreisen, was einem Äquivalent von drei bis fünf Flugzeugladungen entspricht. Laut der „Bangkok Post“ sollen zunächst Ausländer in das Land gelassen werden, die aus geschäftlichen Gründen einreisen oder sich medizinisch behandeln lassen wollen. Covid-19-Screeningtests werden sowohl vor der Ausreise als auch bei der Ankunft in Thailand erforderlich sein.

Dieser Plan ist auf Kritik gestoßen, da Thais, die aus Übersee nach Hause zurückkehren, immer noch mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen müssen, Der Unterschied besteht darin, dass die Thais aus Ländern kommen, von denen viele immer noch einem hohen Risiko ausgesetzt sind. In den letzten Wochen sind bestätigte infizierte Thailänder aus Ländern des Nahen Ostens und den USA zurückgekehrt. Touristen hingegen sollen nur aus Ländern mit einer guten Covid-19-Bilanz ins Land gelassen werden.

Mit „Reise-Blasen" werden sorgfältig Länder ausgewählt mit wenigen neuen Fällen über einen längeren Zeitraum. Wenn das Blasensystem funktioniert, werden die für den Tourismus Verantwortlichen das System in Zukunft für einen Anstieg der Touristenankünfte nutzen, in der Hoffnung, dass es die Erholung der Wirtschaft nach dem harten Einbruch des Tourismus im März, April und Mai beschleunigen wird.

Sicherheitsbeamten sind jedoch nach wie vor besorgt darüber, dass sich das Land zu früh für Ausländer öffnet und dass dies zu einer neuen Welle von lokalen Übertragungen führen könnte. Sie sagen auch, dass die Privilegierung dieser speziellen Ausländer bei gleichzeitiger Verhängung der 14-tägigen Quarantäne für repatriierte Thailänder wahrscheinlich weitere negative Reaktionen der Thais auslösen wird.