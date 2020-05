PHUKET: Die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat dem internationalen Flughafen Phuket für diesen Samstag die Genehmigung zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs erteilt.

Der Flughafen war am 3. April geschlossen worden, als Teil der Präventivmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19, insbesondere durch einreisende Passagiere. Die Sperrung läuft am Freitag aus. Der Flughafen wird ab Samstag sowohl Inlands- als auch internationale Flüge bedienen. Die Passagiere müssen jedoch Formulare ausfüllen, in denen sie ihre Gründe für ihren Besuch auf Phuket erläutern.

Trotz Wiedereröffnung des Flughafens ist es unwahrscheinlich, dass internationale Flüge in Phuket landen werden, da die CAAT alle ankommenden Flüge nach Thailand bis Ende Mai mit einigen sehr begrenzten Ausnahmen verboten hat.

Mehrere Flughäfen haben den Betrieb für Inlandsflüge bereits wieder aufgenommen, darunter Nan, Phitsanulok, Loei, Sakhon Nakhon, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Mae Sod, Mae Hong Son, Khon Kaen, Lampang, Nakhon Phanom, Buriram, Roi Et, Phrae, Chumphon, Trat, Nakhon Si Thammarat und Ranong.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Kongcheep Tantrawanich, sagte, jetzt, da sich die Virussituation verbessert habe, sollten mehr Thais, die im Ausland leben oder arbeiten, zurückkehren dürfen. Gegenwärtig ist die Zahl der thailändischen Passagiere aus dem Ausland auf etwa 200 pro Tag begrenzt, die auf 400 erhöht werden soll. Alle müssen bei ihrer Ankunft eine 14-tägige staatliche Quarantäne durchlaufen.