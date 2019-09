Phuket: Neue Lounges von Bangkok Air

Von: Björn Jahner | 20.09.19

Insgesamt drei Lounges hält Bangkok Airways für ihre Passagiere am Pinternationalen Flughafen Phuket bereit. Foto: The Thaiger

PHUKET: Bangkok Airways hat im Inlands­terminal des internationalen Flughafens Phuket neue Passagierlounges eröffnet, in der sich Fluggäste der Airline die Wartezeit bis zum Abflug mit Snacks und Getränken versüßen können.

Die beliebten Lounges wurden geschlossen, da die Kapazität des alten Inlands­terminal weit überschritten wurde. Nach der Eröffnung der neuen Abflughalle gibt es nun wieder drei Lounges: für Premium-Mitglieder, „Blue Ribbon Club“-Mitglieder und Passagiere der Economy-Class. Sie befinden sich nahe dem Gate 4 in der zweiten Etage im Domestic Terminal, wobei die exklusive Lounge für Premium-Kunden lediglich für 20 Privilegierte vorbehalten ist. In allen drei Lounges können Fluggäste der Airline gratis im Internet surfen und erhalten kostenlos Snacks, eine Auswahl an heißen und kalten Getränken sowie Printmedien. Sie haben täglich von 16.30 bis 22.00 Uhr geöffnet.