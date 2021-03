PHUKET: Die staatliche Tourismusbehörde veranstaltet mit privaten und öffentlichen Partnern in den kommenden Monaten eine Reihe attraktiver Veranstaltungen, um weitere inländische Touristen auf die Ferieninsel zu ziehen.

Das nächste Roi Rim Lay Phuket Festival findet vom 19. bis 21. März am Patong Beach und vom 10. bis 12. April im Laguna Grove in Cherng Talay statt. Mit den Amazing Thailand Phuket Surfskate Series 2021 werden am 20. März am Kata Beach, am 23. Mai am Karon Beach, am 14. August am Patong Beach und am 13. November am Surin Beach weitere Sport-Events veranstaltet.



Die Kata Karon Hotel Association hat das Art Vasion-Projekt initiiert, bei dem 35 Street-Art-Künstler aus Phuket und Bangkok Straßenzüge in Freiluftgalerien verwandeln, um neue „Check-in"-Punkte für Besucher zu schaffen. Die Graffitis sind an fünf zentralen Orten zu finden: der Bereich am Kanal zwischen Club Med Phuket und OZO Phuket; die Strandgasse in der Nähe von The Boathouse Phuket; die Wand am Strand von Kata in der Nähe des Surf House Phuket; die Wand vor The SIS Kata und die Wand von The Pizza Company.



Darüber hinaus veranstaltet Laguna Phuket das Revive 555 Festival vom 31. März bis zum 18. April 2021. Touristikunternehmen in Phuket bieten spezielle Rabatte und Privilegien Phuketgreattime.com. Weitere Informationen gibt es im TAT-Phuket- Büro unter Tel.: +66 (0) 76.211 036; per E-Mail; oder LINE Office: @tatphuket.