Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Die Regierung gab grünes Licht für den Plan, Phuket ab dem 1. Juli für geimpfte ausländische Touristen zu öffnen. Die Besucher müssen aber 14 Tage auf der Ferieninsel bleiben, bevor sie die Provinz verlassen dürfen.

Der Plan wurde am Freitag während einer Sitzung des Centre for Economic Situation Administration (CESA) unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha genehmigt. Ab dem 1. Juli wird Phuket die erste Provinz sein, die ausländische Touristen wieder willkommen heißt und die Quarantänepflicht für diejenigen aufhebt, die im Rahmen des so genannten Phuket Tourism Sandbox-Programms gegen Covid-19 geimpft wurden. Phuket gilt als Modell für die Wiedereröffnung der gesamten Tourismusindustrie des Königreichs, sagte Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn. Allerdings müssen die Touristen 14 Tage auf der Insel bleiben - eine Erhöhung von den vorher geplanten sieben Tagen - bevor sie zu anderen Zielen im Land weiterreisen dürfen.



Laut Phiphat hat das CESA noch nicht den Plänen zugestimmte, Krabi und Koh Samui im nächsten Monat wieder für ausländische Touristen zu öffnen. Das Zentrum will zuerst das Ergebnis der Wiedereröffnung von Phuket in den nächsten zwei Monaten bewerten. CESA genehmigte auch die touristische Wiedereröffnung von Bangkok, Phetchaburi (Bezirk Cha-am), Prachuap Khiri Khan (Bezirk Hua Hin), Chiang Mai, Chonburi (Pattaya) und Buri Ram ab 1. Oktober. Phiphat erläuterte, dass das kombinierte Tourismus-Einkommen von zehn Provinzen, die für den Tourismus wiedereröffnet werden sollen, im Jahr 2019 bei 1,5 Billionen Baht lag, und das war der Grund, warum sie ausgewählt wurden, an dem Pilotprogramm zur Wiedereröffnung teilzunehmen, das vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember laufen soll.



Die ersten ausländische Touristen, die Phuket am 7. Juli besuchen wollen, kommen aus Israel, während Besucher aus den Vereinigten Staaten am 9. Juli auf die Ferieninsel fliegen werden.



Phiphat ist zuversichtlich, dass mindestens 70 Prozent der Einwohner von Phuket und 100 Prozent der lokalen Tourismusanbieter rechtzeitig zum 1. Juli vollständig geimpft sein werden. Bis Mittwoch hatten etwa 60 Prozent der 466.587 Einwohner von Phuket die erste Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff erhalten, während 98.795 Menschen bereits zum zweiten Mal geimpft wurden. Insgesamt haben sich 376.427 Menschen für die Impfkampagne angemeldet.

Danucha Pichayanan, Generalsekretär des National Economic and Social Development Council, gab weitere Details zum Plan der Wiedereröffnung von Phuket bekannt. Phuket wird wieder für Touristen geöffnet, die seit mehr als 14 Tagen, aber nicht länger als ein Jahr vor ihrem Besuch vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, und sie müssen aus Ländern mit niedrigem bis mittlerem Risiko kommen. Kinder unter sechs Jahren, die mit ihren vollständig geimpften Eltern kommen, dürfen nach Phuket einreisen, während Kinder zwischen sechs und 18 Jahren bei der Ankunft am Flughafen Phuket einem Covid-19-Test unterzogen werden müssen. Ausländische Touristen müssen Impfbescheinigungen aus ihren Ländern vorweisen, und die Impfstoffe, die sie erhalten haben, müssen nach thailändischem Recht registriert oder von der Weltgesundheitsorganisation zugelassen sein.

Touristen müssen in Hotels übernachten, die nach den Hygienestandards der Safety & Health Administration Plus zertifiziert sind, und sie sind verpflichtet, während ihres Aufenthalts im Königreich Apps zur Kontaktverfolgung zu verwenden. Außerdem müssen sie sich regelmäßig bei den Gesundheitsbehörden melden und sich strikt an die Covid-19-DMHTTA-Regeln halten (Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen, Temperaturtests, Covid-Tests und Nutzung der mobilen App).