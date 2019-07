Written by: Björn Jahner | 26/07/2019

PATTAYA: Nach der Spargelzeit beginnt im Restaurant Casa Pascal die Pfifferlingszeit! Ab sofort – und so lange der Vorrat reicht – werden kreativ zusammengestellte Gerichte mit frischen, aus Europa importierten „Eierschwämmchen“ angeboten:

Cremesuppe von frischem Spinat, mit gebratenen Pfifferlingen 290 Baht

Einfach gebraten in Butter, mit Knoblauch Petersilie und Frühlingszwiebeln 280 Baht ++ (Vorspeise) / 490 Baht ++ (Hauptspeise)

Leberpastete mit Johannisbeersoße, gebratenen Pfifferlingen und Toast 350 Baht

Pfifferlinge auf Auberginen und Zucchini, überbacken mit Tomaten und Käse 350 Baht++ (Vorspeise) / 550 Baht ++ (Hauptspeise)

Spaghetti oder Nudeln an Kräuter- & Cognac-Cremesoße mit Pfifferlingen 380 Baht++ (Vorspeise) / 510 Baht ++ (Hauptspeise)

Carnaroli-Risotto mit Pfifferlingen 380 Baht++ (Vorseise) / 550 Baht++ (Hauptspeise)

Zackenbarsch an Weißweinsoße mit Pfifferlingen 660 Baht++

Schweinerahmschnitzel mit Pfifferlingen 470 Baht++

Rinderfilet-Medaillons (2x 75 g) mit Pfifferlingen an Rotwein- & Schalottensoße 740 Baht++

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich an der Second Road in Süd-Pattaya, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza. Lageplan und Anfahrt mit Google Maps. GPS: 12.928697, 100.879844.