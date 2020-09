Peking verärgert über erneuten Besuch von US-Vertreter in Taiwan

Von: Redaktion (dpa) | 17.09.20

US-Gesundheitsminister Alex Azar trifft auf dem Taipei Songshan-Flughafen in Taipeh ein. Foto: epa/Zentral News Agency / Pool

PEKING: Der Besuch eines hochrangigen US-Diplomaten in Taiwan hat zu neuen Spannungen zwischen Peking und Washington geführt. «China ist entschieden gegen jede Form des offiziellen Austauschs zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan», sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking am Donnerstag. China werde «notwendige Maßnahmen» entsprechend der Entwicklung der Situation ergreifen.

Die Warnung erfolgte kurz vor der erwarteten Ankunft von Keith Krach, einem hohen Vertreter des US-Außenministeriums, am Donnerstag in Taiwan. Es wurde erwartet, dass Krach unter anderem Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen trifft. Zudem sollen Gespräche über ein Handelsabkommen auf der Agenda stehen.

Es handelt sich bereits um den zweiten Besuch eines hochrangigen US-Politikers in Taiwan innerhalb weniger Wochen. Diese Besuche werden von Peking als grobe Provokation bewertet. Im August war mit US-Gesundheitsminister Alex Azar der höchstrangige US-Vertreter seit Jahrzehnten nach Taiwan gereist.

Peking ist verärgert, da die kommunistische Führung die Insel als Teil der Volksrepublik ansieht. Nach ihrer «Ein-China-Doktrin» darf eigentlich kein Staat, der diplomatische Beziehungen zu Peking unterhält, offizielle Kontakte zu Taiwan pflegen.