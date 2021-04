Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.21

BANGKOK: Die thailändische Regierung will mit den Mekong-Anrainern Vereinbarungen treffen, um die Schwankungen des Wasserstandes, von denen Dorfbewohner und Fischer in sieben Provinzen Thailands betroffen sind, zu beheben.

Das Nationale Mekong-Komitee hat das Office of National Water Resources (ONWR) und das Außenministerium angewiesen, mit China an gemeinsamen Richtlinien für das Wassermanagement von Lancang, dem chinesischen Namen für den oberen Teil des Mekong, zu arbeiten. Beide Behörden haben die Aufgabe, rechtzeitig eine Zusammenarbeit im Wassermanagement zwischen Thailand und Laos zu vereinbaren, um die besorgniserregenden Schwankungen, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden, in den Griff zu bekommen.

Das Komitee geht davon aus, dass der Wasserstand im Mekong von April bis Mai erneut schwanken wird, da in den ersten Monaten der neuen Regenzeit hohe Wassermengen erwartet werden. Auch deshalb sollen die Auswirkungen der Wasserschwankungen auf die Dorfbewohner in den thailändischen Provinzen am Fluss verfolgt und Gegenmaßnahmen erarbeitet werden.