Written by: Redaktion (dpa) | 07/03/2020 | Aktualisiert um: 23:54

HEERENVEEN: Die Eissprinter Joel Dufter und Nico Ihle haben am Samstag mit den Rängen acht und neun über 1.000 Meter für die einzigen Top-10-Platzierungen der deutschen Eisschnellläufer beim Weltcup-Finale gesorgt.



Der Sprint-WM-Achte Dufter aus Inzell kam auch in Heerenveen in 1:08,67 Minuten auf Platz acht, der Chemnitzer Ihle folgte in 1:08,92 Minuten einen Platz dahinter. Damit landete Ihle im vom Niederländer Thomas Krol dominierten Gesamtweltcup auf Platz acht, Dufter wurde Neunter.

Zuvor hatten Claudia Pechstein und Patrick Beckert auf den langen Strecken jeweils mit elften Plätzen vorlieb nehmen müssen. Pechstein kam in ihrem vorletzten Rennen der Saison auf 4:09,26 Minuten über 3.000 Meter und kam damit auch im Langstrecken-Weltcup auf Rang elf. Am Sonntag tritt die 48 Jahre alte Berlinerin noch zum Massenstart an. Den Sieg im Schlussrennen über die langen Strecken erkämpfte sich die Kanadierin Isabelle Weidemann in 3:59,74 Minuten. Der tschechischen Olympiasiegerin Martina Sablikova reichte ein vierter Platz in der Thialf-Halle, um sich zum 13. Mal den mit 15.000 Dollar dotierten Gesamtweltcup zu sichern.

Für den WM-Dritten Patrick Beckert reichte es über 5.000 Meter ebenfalls nur zum elften Platz. Beim Sieg des dreimaligen Mehrkampf-Weltmeisters Patrick Roest aus den Niederlanden (6:11,15) benötigte der Erfurter 6:28,83 Minuten und beendete die Saison auf Rang acht im Gesamtweltcup. Roest holte sich zum ersten Mal den Cup.

Zuvor hatten sich Vanessa Herzog aus Österreich und Sprint-Weltmeister Tatsuya Shinhama aus Japan die Streckensiege im vorletzten 500-Meter-Rennen des Winters gesichert. Deutsche waren nicht qualifiziert. Die Entscheidungen über den Gesamtweltcup auf der kürzesten Sprint-Distanz fallen in den letzten Rennen am Sonntag.