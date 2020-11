Von: Björn Jahner | 15.11.20



PATTAYA: Auch wenn die lokale Tourismusbranche am Boden liegt und auch in naher Zukunft keine Besserung in Sicht scheint, laufen die Arbeiten in der Stadtverwaltung Pattaya auf Hochtouren, um dem Seebad mit kostspieligen Großprojekten neue Wahrzeichen zu bescheren, die Touristen aus aller Welt anziehen sollen, wenn die Welt die Corona-Pandemie überwunden hat.

Die ambitionierten Pläne umfassen unter anderem den Bau eines Sky Walk und eines Kreuzfahrtterminals in der Nähe des Bali-Hai-Pier am Thap Phraya Hill. Nach Aussage von Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem soll besonders der Süden der Stadt touristisch komplett neu entwickelt werden – darunter die Walking Street, der Hafen Bali Hai und der Thap Phraya Hill. Gegenüber der Presse sagte das Stadtoberhaupt, dass der Entwurf für den geplanten Kreuzfahrtpier bereits abgeschlossen sei und im nächsten Schritt bei den zuständigen Behörden für die Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht werden soll.

Mit einem architektonisch aufwendigen Sky Walk soll auf dem Thap Phraya Hill zudem eine Attraktion auf internationalem Niveau geschaffen werden, um Besuchern einen atemberaubenden Panoramablick auf die Bucht von Pattaya zu bieten, schwärmte Khun Sonthaya.

Auch Pattayas Walking Street stehen der Stadtverwaltung folgend große Veränderungen bevor. Ziel der Stadtplaner ist es, den einschlägig bekannten Rotlicht-Strip zu einem Weltklasseziel für Shopping, Gastronomie und Nachtleben zu entwickeln, das sowohl tagsüber als auch nachts Besucher anzieht. So soll die komplette Infrastruktur der Ausgehmeile nachhaltig aufgewertet werden, um das Erscheinungsbild zu verbessern. Vorgesehen sind unter anderem eine Komplettüberdachung und ein Erholungsgebiet auf der Seeseite der Straße. Weiter beinhaltet der Entwicklungsplan eine künstlich geschaffene Lagune mit Badestrand und Parkanlage parallel zur Walking Street.