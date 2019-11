Pattayas Polizeistation erhält neuen Schrein

Von: Björn Jahner | 28.11.19

Mit Spannung verfolgten die Passanten das Spektakel vor der Polizeistation Pattaya an der Soi 9 am Mittwoch in den Abendstunden. Foto: Jahner

PATTAYA: Für jede Menge neugierige Blicke von Passanten und zusätzliche Verkehrsbehinderung auf der ohnehin schon staugeplagten Beach Road sorgte am Mittwoch in den Abendstunden die Installation eines neuen Schreins vor der Polizeistation an der Soi 9.

Mit einem Kran wurde das spirituelle Bauwerk in mehreren Einzelteilen von einem Lastwagen auf ein Podest gehoben, das bereits in den Nachmittagsstunden lupenrein geputzt wurde für den goldenen Aufbau. Das Spektakel, das einer Mischung aus Baustelle und spiritueller Zeremonie entsprach, zog viele Schaulustige an, darunter auch ausländische Urlauber, die das Geschehen mit Spannung beobachteten. Von dem Ergebnis wird man sich am heutigen Donnerstag überzeugen können.