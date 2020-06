Zwei Ordnungskräfte patrouillieren am Strand von Pattaya am ersten Tag seiner Öffnung. Foto: epa/Diego Azubel

PATTAYA: Die Strände von Pattaya sind jetzt für Touristen geöffnet, aber die Geschäftswelt ist skeptisch, dass die Tourismusindustrie wiederbelebt wird, wenn andere damit verbundene Geschäftszweige geschlossen bleiben.

Ekkasit Ngamphichet, Präsident der Pattaya Business and Tourism Association, sagte der „Bangkok Post“, Unterhaltungsstätten, Spaßaktivitäten und Nachtleben seien Teil des Tourismussektors in Pattaya. Er ist unsicher, ob Besucher zurückgelockt werden, wenn Pattaya nicht „vollständig" geöffnet ist.

45 Prozent der Besucher seien Thais, die normalerweise ein oder zwei Nächte am Wochenende verbringen. Den Hoteliers stünden harte Zeiten bevor, wenn es ihnen nicht gelinge, thailändische Touristen anzuziehen, da es Monate dauern werde, bis Ausländer zurückkehrten. Es seien große Anstrengungen der Regierung erforderlich, um den lokalen Tourismusmarkt anzukurbeln, der jährlich auf 100 Milliarden Baht geschätzt werde.

Ekkasit sagte weiter, die 8 Milliarden Baht, die die thailändische Tourismusbehörde zur Förderung des Sektors zugesagt habe, seien ein Tropfen auf den heißen Stein. Er forderte die Regierung auf, eine Ausweitung der Entschädigungszahlungen an Arbeitnehmer, die nach dem Sozialversicherungsgesetz versichert sind, in Betracht zu ziehen, da die Unternehmer in den kommenden Monaten versuchen, den Sektor wieder aufzubauen. „Ausländische Touristen kehren nicht zurück, und das schlimmste Szenario ist, dass sie vielleicht erst im nächsten Jahr wiederkommen.“

Eine Umfrage der „Bangkok Post“ entlang der Strandabschnitte in Pattaya ergab, dass es kaum Aktivitäten gibt. Keine Jet-Skis und Bananenboote. Da die meisten Touristen verschwunden sind, sind die einzigen Besucher Thais und Ausländer mit langer Aufenthaltsdauer oder diejenigen, die vor der Abriegelung nicht abgereist sind.