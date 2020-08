Written by: Redaktion DER FARANG | 16/08/2020

PATTAYA: Die fast vier Kilometer lange Strandpromenade von Nordpattaya bis zur Walking Street wird neu gestaltet.

Die landschaftliche Umgestaltung wird im Oktober beginnen und voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein, kündigte Bürgermeister Sonthaya Khunpluem gegenüber der „Bangkok Post“ an. Die Stadt müsse ihre Tourismusstrategie ändern, um lokale Urlauber in die Stadt zu locken, fügte er an.

Neben der Verschönerung der Landschaft, z.B. durch die Wiederherstellung der Gehwege und durch mehr Grün und Bäume, wird das Projekt auch den Bau von Parkplätzen für Reisebusse und für lokale Besucher sowie öffentliche Toiletten unter der Erde umfassen. Die Arbeiten beginnen im Norden Pattayas.

Laut Sonthaya hat der Stadtrat das Budget von 160 Millionen Baht in der Hoffnung bewilligt, dass die Sanierung der Strandlandschaft „einen neuen Magneten" für die schleppende Tourismusindustrie darstellen wird. In finanzieller Hinsicht ist Pattaya eines der von der Coronakrise am stärksten betroffenen Gebiete. Vor dem Ausbruch der Pandemie lockte die Stadt jedes Jahr 10 Millionen Besucher an, wobei etwa 80 Prozent Touristen aus dem Ausland waren. Die größten Besuchergruppen kamen aus China, Russland und Indien.