Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.20

TRAT: Ungefähr 10.000 Touristen haben Pattaya mit den geschlossenen Bars und Stränden verlassen und halten sich jetzt auf der Koh Chang auf.

Laut Saksit Mungkang, Generalsekretär des Tourismusrates der Provinz Trat, kommen jeden Tag mindestens 1.000 ausländische und thailändische Touristen auf die Ferieninsel. „Urlauber, die nach dem 5. April auf der Insel ankommen, werden streng überprüft. Wenn sie nicht in Trat wohnen, werden sie gefragt, woher sie kommen. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens werden sie während ihres Aufenthalts auf der Koh Chang im Auge behalten“, so Sangsit.

Das Provinzkomitee für übertragbare Krankheiten hatte am 31. März mit Vertretern von Tourismusunternehmen und lokalen Führern über eine Sperrung der Insel und der Provinz ab dem 5. April diskutiert, berichtete „Post Today“. Sie entschieden sich dagegen und hielten es für unnötig, da in der Provinz Trat bisher keine Covid-19-Fälle gemeldet wurden. Der Gouverneur von Trat, Wichian Limwongyoo, Vorsitzender des Gremiums für übertragbare Krankheiten in der Provinz, will am Freitag auf die Koh Chang reisen, um dort mit lokalen Beamten die Situation zu erörtern.