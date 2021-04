PATTAYA: In Folge des erneuten Covid-19-Ausbruches in Pattaya hat Bürgermeister Sonthaya Khunpluem am Freitag bekanntgegeben, dass die Stadtverwaltung Pattaya alle offiziellen Songkran-Festivitäten in Naklua und Pattaya kurzfristig abgesagt hat.

Gecancelt: Na Kluea Kong Khao Fair 2021.

Gecancelt wurden sowohl das traditionelle Pattaya–Na Kluea Wan Lai Festival am kommenden Sonntag (18. April 2021) im Lan-Pho-Park in Naklua und am kommenden Montag (19. April 2021) im Wat Chai Mongkol in Süd-Pattaya als auch die buddhistische Tambun-Zeremonie Na Kluea Kong Khao Fair am kommenden Dienstag (20. April 2021) im Lan-Pho-Park in Naklua.

Ebenfalls Corona zum Opfer fällt das Pattaya Music Festival 2021, das an vier Wochenenden von Ende April bis Mitte Mai 2021 stattfinden sollte.

Soll weiter stattfinden: Pattaya Kite on the Beach 2021.

Nicht abgesagt wurden hingegen beide derzeit laufenden Festivals am Pattaya Beach, Höhe CentralFestival Pattaya Beach in Pattaya Klang: das Pattaya Kite on the Beach Festival 2021 (9. April bis 19. April 2021), in dessen Rahmen die unterschiedlichsten Drachen am Strand von Pattaya in den Himmel aufsteigen und die Ausstellung für Speisen und Kultur zur Unterstützung Kleiner und Mittelständischer Unternehmen (KMUs) aus der Region (16. bis 19. April 2021) auf der Strandpromenade.

Als Begründung führte die Stadtverwaltung Pattaya das geringe Infektionsrisiko an, da beide Festivals im Freien und an vergleichsweise weitläufigen Orten durchgeführt werden, an denen soziale Distanzierung möglich ist. Auf beiden Events gelten darüber hinaus auch alle weiteren obligatorischen Corona-Schutzmaßnahmen wie Nasen-Mundschutz-Pflicht, Hand-Desinfektion und QR-Code-Check-in mit der „MorChana“-App zur Personenrückverfolgung im Covid-19-Fall.

Auch an der Durchführung der Naklua Walking Street 2021, eine bei Einheimischen und Ausländern gleichermaßen beliebte Street- und Seafood-Schlemmermeile in Naklua, auf dem Abschnitt zwischen dem Fischmarkt und der Naklua Bridge im hohen Norden der Stadt, der an den Veranstaltungstagen für den Verkehr komplett gesperrten wird, soll laut Bürgermeister Khun Sonthaya weiter festgehalten werden. Die Naklua Walking Street 2021 findet noch bis zum 25. April 2021 jeden Samstag und Sonntag von 17.00 bis 22.00 Uhr statt.

Da kurzfristige Absagen aufgrund der Covid-19-Situation nicht ausgeschlossen werden können, wird Festivalgängern empfohlen, sich vor dem geplanten Besuch auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung Pattaya über etwaige Änderungen zu erkundigen.