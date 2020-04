PATTAYA: Mit seiner Video-Kolumne „Pattaya inside“ hält Horst Müller alias Hotte Flink deutschsprachige Urlauber und Residenten auf YouTube über die neuesten Geschehnisse in der Touristenmetropole auf dem Laufenden.

Hotte Flink unternahm wenige Stunden vor dem Inkrafttreten der Abriegelung Pattayas eine Rundfahrt durch die „Dark Side“ des Stadtgebietes, um die Fortschritte in Bild und Ton festzuhalten. Bereits erste Anwohner, darunter auch mehrere Ausländer, standen an den Kontrollpunkten Schlange, um sich ihre Anwohnerausweise abstempeln zu lassen, die online zum Download bereitstehen. Voraussetzung für den ersehnten Stempel ist die Erbringung eines Nachweises, dass man in Banglamung seinen Wohnsitz hat, z.B. in Form einer Stromrechnung oder Ähnliches. Der Ausweis berechtigt Anwohner in der „Dark Side“ nach Pattaya zu fahren, z.B. für Einkäufe.

Mehr erfahren Sie in der neuesten Episode von Pattaya inside.

Alle bereits erschienenen Beiträge der Video-Kolumne sind auf dem YouTube-Kanal „Pattaya inside" abrufbar.