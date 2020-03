Pattaya Inside mit Hotte Flink

PATTAYA: Mit seiner Video-Kolumne „Pattaya inside“ hält Horst Müller alias Hotte Flink deutschsprachige Urlauber und Residenten auf YouTube über die neuesten Geschehnisse in der Touristenmetropole auf dem Laufenden.

In der ganzen Stadt wurde fleißig geschrubbt und gereinigt. Foto: PR Pattaya

Am Freitag machte sich der deutsche Hobby-Videoreporter bereits in den frühen Morgenstunden auf die Socken, um die Aktivitäten zum „Pattaya Big Cleaning Day“ in Naklua zu verfolgen, über die er in der neuesten Episode von „Pattaya inside“ berichtet. Die stadtweite Großreinemachaktion in öffentlichen Bereichen mit hohem Menschenaufkommen zielte darauf ab, die Coronavirusgefahr einzudämmen.

Der Startschuss in Naklua erfolgte in der öffentlichen Parkanlage Lan Pho im hohen Norden der Stadt. Mit Besen und literweise desinfizierenden Flüssigkeiten bewaffnet begrüßte Vizebürgermeister Banlue Kullavanijaya alle fleißigen Helfer und ließ es sich nicht nehmen, selbst mit anzupacken.

Schrubben und Sprühen im Kampf gegen COVID-19

Pattayas Vizebürgermeister-Duo Ronakit Ekasing (v.) und Banlue Kullavanijaya (h.) bekleben die Sitzplätze in einem Songthaew mit Klebestreifen, damit die Fahrgäste Abstand zueinander halten. Foto: PR Pattaya

Nachdem die Parkanlage und das Umfeld gereinigt und mit Desinfektionsmitteln großflächig ausgesprüht wurde, zog die Putzkolonne weiter bis zur Polizeistation Pattaya an der Soi 9, die ebenfalls von den vielen fleißigen Helfern gereinigt und ausgesprüht wurde. Unter ihnen befanden sich auch mehrere Angestellte der Hollywood Diskothek in Nord-Pattaya, die durch die Schließung der gesamten Entertainment-Industrie im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19 vorübergehend arbeitslos geworden sind. Der Manager der Diskothek entschied deshalb, dass sein Nachtclub als Zeichen der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung an der Putzaktion beteiligt.

Desinfektionsschleuse an der Polizeistation Pattaya

Nicht nur auf den Straßen, auch in den Shopping Malls der Stadt, im Bild der Kinderspielplatz im CentralMarina, wurde geputzt und gesprüht. Foto: PR Pattaya

Im Beitrag zu sehen ist auch die neue Desinfektionsschleuse am Eingang zur Wache, die jede Person durchlaufen muss, bevor sie das Polizeiquartier betreten kann.

