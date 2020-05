Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.20

PATTAYA: Zur Entlastung des Straßenverkehrs soll das Touristenzentrum eine neun Kilometer lange Monorail (aufgeständerte Einschienenbahn) erhalten.

Die Strecke verläuft vom Bahnhof über die Sukhumvit Road, North Pattaya Road, Second Road, kreuzt die Thapphraya Road und endet am Hafen Bali Hai. Geplant sind elf Haltestellen.

Laut Pongtawee Lertpanyawit, der an der von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie mitwirkt, waren ursprünglich drei unterschiedliche Eisenbahnsysteme in Betracht gezogen worden: Straßenbahn, Einschienenbahn und U-Bahn. Nach einer sorgfältigen Studie und der ersten Runde öffentlicher Anhörungen einigte man sich auf das Einschienenbahnsystem als beste Option. Es kostet weniger als die beiden anderen Systeme und verursacht während des Baus nur geringe Auswirkungen. Die Monorail wird aus einer erhöhten Struktur aus Stahlbeton bestehen, mit Pfeilern, die jeweils nur 1,8 Meter breit sind. Das bedeutet, dass die Pfeiler bei den engen Straßenoberflächen in Pattaya nicht viel Platz einnehmen.

Auf der zweiten öffentlichen Anhörung im Rathaus sagte der stellvertretende Bürgermeister Manote Nongyai, Pattaya verfüge zwar über ein großes Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung, sei aber von Verkehrsproblemen geplagt, die durch das rasche Stadtwachstum verursacht wurden. Es fehle ein effizientes öffentliches Verkehrssystem, insbesondere im Stadtzentrum. Für die zukünftige Entwicklung Pattayas sei es notwendig, den Gebrauch von Privatwagen zu reduzieren, die Fahrer sollten auf öffentliche Verkehrsmittel in Form eines elektrischen Bahnsystems umsteigen.