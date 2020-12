PATTAYA: Unter Einwohnern und Geschäftsleuten in Pattaya wächst die Furcht vor einem erneuten Covid-19-Ausbruch in der Ostküstenmetropole, nachdem das Gesundheitsamt Chonburi am Samstag bekanntgegeben hat, dass Covid-19-Fälle in einer illegalen Spielhölle hinter Numchai Electronics in Nord-Pattaya verzeichnet wurden.

Die Behörde ruft alle Personen auf, die in dem Zeitraum ab dem 1. Dezember das Etablissement besucht haben, das Gesundheitsamt zu benachrichtigen und ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Im Gegenzug wird ihnen zugesichert, dass sie keine Anklagen oder rechtlichen Probleme wegen ihres Aufenthaltes in dem illegalen Etablissement zu befürchten haben, sondern dass es einzig und allein darum geht, einen erneuten Covid-19-Ausbruch in Pattaya zu verhindern.

Da in der Provinz Chonburi keine weiteren Corona-Infektionen bekannt sind, besteht die Vermutung, dass die Fälle im Zusammenhang mit dem jüngsten Covid-19-Ausbruch im nahen Rayong stehen, wo am Samstag 36 neue Fälle verzeichnet wurden.