PATTAYA: Zwei Tage wurde auf dem großen Countdown-Festival am Hafen Bali Hai zu den Sounds angesagter thailändischer Bands wie Getsunova, Instinct, Moderndog, Big Ass und Bodyslam bereits ausgelassen gerockt und gefeiert.

Die Band Bodyslam zählte zu den Headlinern am Montag.

Zwischenfälle wurden keine gemeldet, was dafürspricht, dass das Sicherheitskonzept der Polizei und der Stadt Pattaya aufgeht, so dass sich Touristen und Einheimische auf ein friedliches Festivalfinale freuen dürfen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Motorräder können kostenlos am Flyover zum Hafen geparkt werden, Anfahrt über die Third Road.

Autofahrer werden gebeten, ihr Fahrzeug auf nachfolgenden Parkplätzen abzustellen:

Programm Pattaya Countdown am 31. Dezember 2019

17.00 Uhr: จินตรา พูนลาภ. 18.00 Uhr: Mono Music. 19.00 Uhr: พีธ-พีระ feat. SPF. 20.00 Uhr: Klear. 21.00 Uhr: คริสติน่า อากีล่าร์. 22.00 Uhr: Sweet Mullet. 23.00 Uhr: Girls Universe. 00.30 Uhr: Boy Peacemaker. 01.30 Uhr: The Sun.