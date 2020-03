PHUKET: Patongs Bürgermeisterin Chalermluck Kebsup hat alle Bewohner ihres Bezirks zur 14-tägigen Selbst-Quarantäne aufgefordert. Da Patong auf Phuket das Epizentrum der Infektionen ist, werden Beamte ab Dienstag von Tür zu Tür gehen und die Menschen auf Covid-19 kontrollieren.

Chalermluck bittet die Bewohner, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben. Wer sein Haus verlassen muss, sollte eine Gesichtsmaske tragen und so schnell wie möglich wieder zurückkehren. Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion besteht, werden in das Patong-Krankenhaus gebracht und anschließend aufgefordert, eine 14-tägige Quarantäne im Hotel Sleep With Me zu verbringen, in dem 200 Zimmer für die kostenlose Unterbringung von „Personen in Untersuchung“ (PUIs) vorgesehen sind. Acht Zimmer beherbergen bereits PUIs, informierte die Bürgermeisterin. Die Gemeinde Patong bietet kostenlose Mahlzeiten für alle an, die sich unter Quarantäne befinden.