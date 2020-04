Written by: Redaktion DER FARANG | 05/04/2020

PHUKET/HUA HIN: Um einen größeren Ausbruch des Coronavirus zu verhindern, riegeln sich der Bezirk Patong auf der Ferieninsel Phuket und die Provinz Prachuap Khiri Khan mit dem Touristenzentrum Hu Hin ab.

Der Viren-Hotspot Patong wurde auf Anordnung des Gouverneurs Phakaphong geschlossen, alle nicht wesentlichen Reisen sollen unterbleiben. An den Kontrollstellen durchgelassen werden Fahrzeuge, die Konsumgüter und andere Gegenstände befördern, die von den Gesundheitsdiensten benötigt werden.

Die Anordnung für die Provinz Prachuap Khiri Khan besagt, dass es jetzt Straßensperren an allen Ein- und Ausreisepunkten gibt. Jede Person, die als gefährdet eingestuft wird, wird isoliert und zur Quarantäne oder Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beschränkungen zur Versammlung mehrerer Menschen werden strikt durchgesetzt. Alle Hotels, mit Ausnahme derjenigen, die als Krankenhäuser und Notunterkünfte ausgewiesen sind, müssen schließen. Derzeit belegte Hotels müssen nach dem Auschecken der letzten Gäste geschlossen werden. Jeder als gefährdet eingestufte Gast wird isoliert und zur Quarantäne oder Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Thailand meldete am Sonntag 102 neue Covid-19-Fälle und drei weitere Tote. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 2.169 und die der Todesfälle auf 23.