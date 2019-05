„Patong Girl“ ist jetzt auf Netflix

Von: Björn Jahner | 05.05.19

THAILAND: Im Dezember 2014 hatte DER FARANG seiner Leserschaft mit „Patong Girl“ das Spielfilmdebüt der deutschen Dokumentarfilmerin Susanne Salonen vorgestellt.

Nun, mehr als vier Jahre nach der Erstausstrahlung, ist „Patong Girl“ auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst Netflix Deutschland erhältlich. Der Spielfilm ist ein gelungenes Road Movie, in dem Salonen auf unterhaltsame Weise mit Vorurteilen aufräumt und einen intensiven Einblick in den authentischen Alltag der Thailänder in und jenseits der Touristenzentren ermöglicht. Der Film begeistert mit starken Bildern, stimmungsvoller Hintergrundmusik und natürlich mit talentierten Darstellern, die fernab jeder Moralpredigt auf humorvolle Weise die feinen kulturellen Unterschiede zwischen Thais und Farangs aufzeigen. Im Jahr 2016 wurde der Film mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Pattaya-Residenten dürften viele Szenen bekannt vorkommen. Denn anders, als der Name suggeriert, wurde hauptsächlich im Großraum der Touristenmetropole gedreht. Weitere Infos auf Netflix.