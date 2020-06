Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.20

Aufnahme einer partiellen Sonnenfinsternis der Sternwarte in Chachoengsao. Foto: National Astronomical Research Institute

BANGKOK: In Thailand kann nach Angaben des Nationalen Astronomischen Forschungsinstituts heute (21. Juni) eine partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden.

Das Phänomen ist zwischen 13.00 und 16.10 Uhr sichtbar. Die Menschen im ganzen Land werden miterleben können, wie die Sonne teilweise verdunkelt wird. Das Spektakel wird mit 63 Prozent in der nördlichen Region am sichtbarsten sein. Bangkokianer werden die Sonnenfinsternis zu weniger beeindruckenden 40 Prozent sehen, während die Menschen in der südlichen Region die Sonnenfinsternis nur zu mindestens 16 Prozent miterleben können.

Die Bevölkerung wird davor gewarnt, mit bloßen Augen direkt in die Sonne zu starren oder zu versuchen, improvisierte Hilfsmittel wie Sonnenbrillen, Röntgenfilme oder CDs zu benutzen, da diese nicht dafür ausgelegt sind, schädliches UV-Licht herauszufiltern. Am besten geeignet sind spezielle Sonnenfinsternisbrillen. Wer das Phänomen verpasst, muss sieben Jahre auf die nächste Sonnenfinsternis warten.