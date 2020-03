Von: Björn Jahner | 23.03.20

CHIANG MAI: Mit vielen anspruchsvollen Downhill-Strecken, freundlichen, einheimischen Fahrern und einem urbanen Lebensstil nahe an der Natur genießt Chiang Mai den Ruf als das thailändische Mountainbiker-Paradies.

Mit WildSide Chiang Mai hat die Mountainbike-Szene nun auch endlich den perfekten Treffpunkt erhalten, um gleichgesinnte Fahrer nach dem Biken in den Bergen kennenzulernen und ihr actiongeladenes Hobby auszuleben. Denn der Mountainbike-Park verfügt über Pumptracks, Dirt Jumps mit vier Meter hohen Rampen und sogar einen Airbag Jump mit zwei Rampen (drei und sechs Meter) ausgestattet, an dem sich die Fahrer an die Airtime gewöhnen und eine sichere Landung hinlegen können. An den Pumptracks lässt sich die Kontrolle am Boden optimieren, indem das Körpergewicht verlagert wird, um Geschwindigkeit zu gewinnen, anstatt in die Pedale zu treten.

Auf dem Parcours trainieren nicht nur Mountainbiker, sondern auch BMXer und manchmal sogar kleine Kinder mit ihren Balance-Bikes. Auf dem Areal des Biker-Parks befindet sich auch der neue Hauptsitz von X-Biking, ein führender Anbieter für Gravity Bike-Touren in Thailand und Legende der Downhill-Mountainbike-Szene Chiang Mais. Das Angebot wird mit dem Fahrradgeschäft Bike Zone und einem Coffee-Shop abgerundet. WildSide Chiang Mai hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: WILDSIDE Chiang Mai.