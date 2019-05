Written by: Redaktion DER FARANG | 21/05/2019

BANGKOK: Die Weltranglistenerste Panipak Wongpattanakit hat bei den Taekwondo-Weltmeisterschaften in Manchester die zweimalige Olympiasiegerin Wu Jingyu aus China besiegt und ihre zweite Goldmedaille bei einer WM gewonnen.

Die 21-Jährige aus Surat Thani setzte sich beim 49-kg-Finale der Frauen gegen die Goldmedaillengewinnerin von Peking und London mit 21: 6 durch. Ihren ersten WM-Sieg feierte sie vor vier Jahren in Russland, als sie noch in der 46-kg-Klasse antrat. Panipak (Foto) schrieb auf ihrer Facebook-Seite, ihr nächstes Ziel sei der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Japan. Für Thailand gab es bei den Taekwondo-Weltmeisterschaften 2019 zwei Medaillen. Julanan Khantikulanon belegte in der Klasse 46 kg der Frauen den dritten Platz und gewann Bronze.