Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

ARANYAPRATHET: Am Grenzübergang Klong Leuk nach Kambodscha hat die Immigration einen Russen festgenommen, der mit einem Kugelschreiber sein Visum geändert hatte.

Der 32-Jährige hatte in Thailand seine Freundin besucht und nach eigenen Angaben bei dem Aufenthalt die Zeit aus den Augen verloren. Als er letztendlich nach Kambodscha zurückkehren wollte, hatte er drei Tage Overstay. Also griff er zu einem Kuli und änderte auf der Seite 15 seines Passes das Datum seiner Aufenthaltsgenehmigung. Das bemerkten die Beamten, als sie das Dokument mit den Angaben in ihrem Computersystem überprüften.