Written by: Michael Lenz | 14/12/2019

JAKARTA: Die Verwaltung des Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) hat ein neues ein Online-Buchungssystem für Besucher des weltberühmten Vulkans Bromo lanciert.

Indonesien ist ein Land mit einer Vielzahl teilweise noch aktiver Vulkane. Neben dem Bromo sind der Agung auf Bali, der Merapi und der Krakatau die bekanntesten Feuerberge. Der Bromo in Ost-Java der Hauptinsel Java zählt zu den bekanntesten und am besten erforschten Vulkanen der Welt und ist ein äußerst populäres Touristenziel. Der 2.329 Meter hohe Bromo gehört zur Kategorie der Stratovulkane. Sein Name leitet sich vom hinduistischen Schöpfergott Brahma ab. Der Bromo ist der heilige Berg der rund 600.000 hinduistischen Tengger, die rund um den Berg siedeln.