Von: dpa | 31.05.20

Der morgendliche Almosengang buddhistischer Mönche in Bangkok erfolgt unter strenger Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen. Foto: epa/efe/Narong Sangnak

BANGKOK: Sie beten hinter Plastikplanen, tragen Mundschutz, halten Abstand – die Corona-Pandemie zwingt auch gläubige Buddhisten in Thailand, ihre täglichen Rituale zu ändern. So auch in Bangkok, wo Mönche sich an die Regeln zum Schutz gegen die Ausbreitung des Virus halten müssen.

Corona-Schutz im Tempel: Mönche des Wat Chak Daeng in Samut Prakan bei Bangkok tragen Schutzmasken. Foto: epa-efe/Diego Azubel

In die Tempel kämen weniger Gläubige, um Almosen zu spenden, erzählt Mönch Phra Surasak Suthanto aus dem Ladprao-Tempel in Bangkok. Daher wagten sich orangefarben gekleidete Mönche trotz der Pandemie täglich hinaus. Sie hielten sich an die neuen Regeln: „Wir erhalten morgens immer noch Almosen, aber wir tragen Masken. Wenn wir Segen geben, müssen wir einen Abstand von etwa einem oder zwei Metern einhalten.“

Rituale nur noch auf Beerdigungen

„Das Einzige, was wir noch tun, sind Beerdigungen“, sagt Surasak weiter. „Wir bitten Menschen, die an Beerdigungen teilnehmen, Masken zu tragen und wir Mönche tragen auch welche, wenn wir beten müssen.“ So versuchten beide Seiten sich zu schützen. Eigentlich würden Mönche gerufen, um neue Häuser oder Geschäfte zu segnen oder um Orte von bösen Geistern zu befreien. Dazu komme es kaum noch.

Visakha Bucha fiel Corona zum Opfer

Im Wat Samian Nari in Bangkok wurde ein Plexiglasschutz zwischen Mönchen und Gläubigen installiert. Foto: epa/efe/Narong Sangnak

Aus Sorge vor dem Virus seien Gruppengebete und andere Rituale sowie religiöse Feste eingeschränkt, einige seien gar ganz gestrichen worden. Beim zurückliegenden Visakha-Bucha-Tag, dem bedeutendsten buddhistischen Feiertag des Königreichs am 6. Mai, hatten die Behörden Gläubige aufgefordert, Tempel zu meiden und stattdessen Online-Übertragungen zu verfolgen.

Auch in Kambodscha wurden Maßnahmen ergriffen, jedoch scheint die Stimmung unter den Mönchen im Nachbarland anders zu sein. Dort waren seit drei Wochen keine Neuansteckungen gemeldet worden. Den zurückliegenden Visakha-Bucha-Tag begingen Hunderte in Pagoden, wie Mönche aus der Hauptstadt Phnom Penh berichteten. Viele trugen dabei Masken, sagten sie. Die Behörden hatten die Zahl der Besucher in Tempeln nicht begrenzt, aber einen Abstand von zwei Metern und das Tragen von Masken gefordert.