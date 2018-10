Written by: Redaktion DER FARANG | 04/10/2018

Österreichs Regierung will mehr Elektroautos auf den Straßen. Foto: Fotolia.com

WIEN (dpa) - Die rechtskonservative Regierung in Österreich will mit verschiedenen Anreizen den Verkauf von Elektroautos fördern.



Dazu soll unter anderem kostenloses Parken für E-Autos in Städten gehören, wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Wien mitteilte. Außerdem schlägt die Regierung vor, Busspuren für Elektroautos zu öffnen und Ausnahmen beim sogenannten «Luft-Hunderter» auf Autobahnen einzuführen. Derzeit dürfen Autofahrer auf bestimmten Autobahnabschnitten maximal 100 Stundenkilometer fahren, um hohe Emissionen zu vermeiden. «Es ist unser Ziel, die E-Mobilität attraktiver zu gestalten», sagte Kurz.

Die Vorschläge sollen nun mit den Städten und Gemeinden diskutiert werden. Aus Wien, Innsbruck, Salzburg und Graz gab es bereits Kritik an der geplanten Öffnung von Busspuren. «Je mehr Fahrzeuge auf der Busspur fahren, desto geringer die Wirkung», sagte etwa Salzburgs Verkehrsstadtrat Johann Padutsch der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die Regierung könnte diese Maßnahme aber auch ohne Zustimmung der Städte über eine Änderung der Straßenverkehrsordnung erzwingen.