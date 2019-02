Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.19

TEL AVIV (dpa) - Israel hält laut Österreichs Präsidenten Alexander Van der Bellen am Boykott von Regierungsvertretern der rechten FPÖ fest. Dies sagte Van der Bellen am Montag nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA vor Journalisten in Jerusalem. Zuvor hatte er sich mit Israels Präsidenten Reuven Rivlin getroffen.

Israel boykottiert die FPÖ-Minister seit Amtsantritt der Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Ende 2017. Antisemitische Vorfälle in den Reihen der FPÖ belasteten vor allem vor einiger Zeit das Verhältnis.

Van der Bellen hatte sich nach APA-Angaben zuletzt bei Rivlin dafür eingesetzt, zumindest mit der parteilosen Außenministerin Karin Kneissl Kontakte zu pflegen. Kneissl wurde von der FPÖ nominiert.

Van der Bellen trifft am Dienstag mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammen, wie dessen Büro mitteilte.