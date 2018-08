Written by: Redaktion DER FARANG | 24/08/2018

ERFURT (dpa) - Während der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes wolle er zwischen West und Ost in Europa vermitteln, sagt Österreichs Bundeskanzler Kurz bei einem Besuch in Erfurt. Er wiederholt auch eine alte Forderung.

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will während der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes nach eigenen Worten dazu beitragen, Spannungen innerhalb Europas abzubauen. Österreich wolle dafür seine geografische Lage und Brücken nach Osteuropa nutzen, sagte Kurz bei einem Besuch der Thüringer CDU-Fraktion am Donnerstag in Erfurt. Auch die Migrationskrise sei für die Spannungen verantwortlich. Sie habe gezeigt, «dass Europa an seine Grenzen kommt, wenn es keine funktionierenden Außengrenzen gibt», sagte Kurz während einer Festrede vor rund 3000 Menschen.

Der 31-Jährige, der in Österreich eine Koalition anführt, an der neben der ÖVP auch die rechtsgerichtete FPÖ beteiligt ist, lobte in Erfurt die Fortschritte des EU-Migrationsgipfels vom Juni. «Es gab eine Trendwende bei dem Gipfel in der Migrationsfrage», sagte er. Ein Umdenken habe stattgefunden. Man arbeite gerade daran, die EU-Grenzschutzagentur Frontex zu stärken und die Italiener und Griechen nicht allein zu lassen.

Kurz betonte erneut, es brauche einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Als sein Land die Ratspräsidentschaft übernahm, hatte er einen der Schwerpunkte auf den Kampf gegen illegale Migration gelegt. Zudem hatte er einen «Paradigmenwechsel» hin zu einem besseren Schutz der europäischen Außengrenzen gefordert.

«Wir erleben jetzt, dass sich weniger Menschen auf den Weg machen. Wir schaffen es, dass das Sterben zurückgeht», sagte Kurz. Mit der Stärkung von Frontex werde man einen weiteren Rückgang der Migration erreichen.

Die Veranstaltung in Erfurt stand unter der Überschrift «Ein Europa, das schützt» - es ist zugleich das Motto der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs.

Der Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion war der einzige Termin des österreichischen Bundeskanzlers bei seinem Besuch am Donnerstag in Deutschland. Im Oktober soll der junge Kanzler dann beim Wahlkampfabschluss der CSU in Bayern auftreten.