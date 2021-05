Österreichs Generalkonsul hilft Kindern im Baan Kruja

Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.21

PATTAYA. Österreichs Generalkonsul Gerhard Götz und seine Frau Eufrosina haben dem Baan Kruja Anti Human Trafficking and Child Abuse Center in Pattaya 135.000 Baht überreicht.

Der Direktor des Zentrums für missbrauchte Kinder, Suppakorn Noja, dankte dem Generalkonsul an der Österreichischen Botschaft in Bangkok und seiner Frau für die Spende. Die Organisation hat in der Coronakrise ebenso zu kämpfen wie Unternehmen, weil mit den ausländischen Touristen auch das dringend erforderliche Geld für die Unterhaltung des Zentrums ausbleibt.