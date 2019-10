Written by: Redaktion DER FARANG

WIEN (dpa) - In Österreich hat sich das Ergebnis der Parlamentswahl nach Auszählung fast aller Briefwahlstimmen im Vergleich zu den Hochrechnungen noch leicht zugunsten der ÖVP verändert. Wie das Innenministerium am Montagabend mitteilte, kommt die ÖVP auf 37,5 Prozent der Stimmen (plus 6 Prozentpunkte). Die Hochrechnungen sahen die Konservativen bei 37,1 Prozent.

Die SPÖ liegt nun bei 21,2 Prozent. Das bedeutet ein Minus gegenüber der Wahl 2017 von 5,6 Prozentpunkten. Für die FPÖ votierten 16,2 Prozent (2017: 26 Prozent). Die Grünen ziehen mit 13,8 Prozent der Stimmen wieder in den Nationalrat ein, gegenüber 2017 ein glattes Plus von zehn Prozentpunkten. Die liberalen Neos klettern um 2,8 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung ging den Angaben zufolge von 80 auf 75,1 Prozent zurück.

Am Donnerstag wird ein weiterer, wesentlich kleinerer Teil der Stimmen der Briefwähler ausgezählt. Erst dann liegt das Endergebnis vor.