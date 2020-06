Österreich stockt Hilfspaket gegen Coronakrise auf

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.20

WIEN: Österreich stockt die Hilfen für die Wirtschaft wegen der Coronakrise auf.

In Summe stünden nun 50 Milliarden Euro zur Verfügung, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag nach einer zweitägigen Regierungsklausur von ÖVP und Grünen. Bisher war von einem Rettungspaket in Höhe von 38 Milliarden Euro die Rede. Nun kämen noch Maßnahmen zur Erleichterung von Investitionen hinzu, sagte Kurz. So seien 3,7 Milliarden Euro für Investitionen und Investitionsanreize sowie für Umweltmaßnahmen vorgesehen. Zu den Umweltmaßnahmen zählt die Einführung eines österreichweiten Bus- und Bahntickets, das für den einzelnen Nutzer rund 1100 Euro im Jahr kosten soll. Die Regierung hat hierfür 240 Millionen Euro Steuergeld an Subvention vorgesehen.