BERN: Die Schweiz weitet ihre schon bestehenden Einreisebeschränkungen für Reisende aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien aus.

Ab sofort gelten die Restriktionen auch für Flugreisende, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Ebenso beschränkt die Schweiz die Einreise aus Spanien sowie aus allen Nicht-Schengen-Staaten. Sie setzt zudem die Erteilung von Schengen-Visa oder nationalen Visa für drei Monate aus.

«Die Einreise aus diesen fünf Schengen-Staaten ist nur noch Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen oder sich in einer Situation absoluter Notwendigkeit befinden, erlaubt», teilte die Regierung mit. Der Transit- und der Warenverkehr sei weiterhin zugelassen. «Personen aus Risikoländern, die sich auf eine der Ausnahmen berufen können, dürfen zudem nur noch an den Landesflughäfen in Zürich, Genf und Basel einreisen.»

Deutschland weitet Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aus

BERLIN: Deutschland weitet die bereits an fünf Landesgrenzen geltenden Einreisebeschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus nun auch auf Flüge und den Schiffsverkehr aus.

Wie das Bundesinnenministerium am Mittwochabend mitteilte, dürfen auch EU-Bürger künftig nicht mehr per Flugzeug oder Schiff aus Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nach Deutschland reisen. Wer aus einem EU-Staat kommt, darf aber noch auf einem deutschen Flughafen landen, wenn er von dort aus weiter in sein Heimatland reist..

Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

WIEN: Österreich kontrolliert ab Donnerstag, 00.00 Uhr, aufgrund der Ausbreitung des neuen Coronavirus die Grenze zu Deutschland.

Das bestätigte das österreichische Innenministerium am Mittwoch in Wien..