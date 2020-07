Ökopark Suan Sampran in vollem Betrieb

Von: Redaktion DER FARANG | 17.07.20

Landwirtschaft statt Smartphone: Kinder können hier auf sinnvolle Weise ihre Freizeit verbringen. Foto: The Nation

NAKHON PATHOM: Mit dem Ökopark Suan Sampran nimmt zum 1. August eine neue Touristenattraktion den vollen Betrieb auf.

Laut dem Geschäftsführer Arut Nawarat verfügt der Park jetzt über Gästezimmer, Versammlungsräume und Restaurants, zudem können Hochzeiten ausgerichtet werden. Der Park kann mit dem Sicherheitslogo „Amazing Thailand Safety & Health Administration" oder SHA werben, das von der staatlichen Tourismusbehörde vergeben wird.

Der 100 Rai große Suan Sampran liegt am Ufer des Flusses Ta Chiine in Nakhon Pathom und verfügt über üppige Gärten mit ausgewachsenen Bäumen. Etwa 30 Rai sind dem ökologischen Landbau gewidmet, wo Besucher Unterricht in ökologischer Landwirtschaft und Kreislaufwirtschaft erhalten.