Obec: Schüler können ihre politische Meinung äußern

Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.20

BANGKOK: Das Office of the Basic Education Commission (Obec), die Aufsichtsbehörde der Schulen, wird auf Ersuchen des Bildungsministers Anek Laothamatas Briefe an jene Schulen versenden, in denen Schülerinnen und Schüler ihre politischen Ansichten zum Ausdruck bringen.

Dieser Schritt erfolgt, nachdem Jugendliche an etwa einem Dutzend Highschools landesweit am Montag den „Drei-Finger-Gruß" aus Solidarität mit den regierungsfeindlichen Kundgebungen von Universitätsstudenten gezeigt hatten. Amnat Wichayanuwat, Generalsekretär von Obec, sagte, das Büro ermutige die Schüler, ihre Rechte und Freiheiten unter den Einschränkungen auszuüben, dass es nicht zu Gewalt oder Konflikten führen würde. Bei den Studentenproteste wurde eine Reform der Monarchie gefordert, was die Verhaftung von Studentenführern und eine Gegenreaktion ultra-royalistischer Gruppen ausgelöst hatte.

Laut Amnat besteht das Hauptanliegen des Obec darin, Ausbrüche von Covid-19 an überfüllten Protestveranstaltungen zu verhindern. Es würden Behauptungen geprüft, dass Lehrer in den Klassenzimmern Propaganda machten, um ihre politische Meinung kundzutun. Anek sagte weiter, es sei natürlich, dass Menschen ihre Meinung äußerten, aber er wollte, dass die Direktoren und Dekane auf alle Versuche achteten, die das Ziel hätten, die Monarchie zu untergraben. Premierminister Prayut Chan-o-cha habe wiederholt betont, dass die Zukunft des Landes nicht mit Gewalt entschieden werden könne.