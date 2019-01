Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.19

BANGKOK: Die Zahl der Obdachlosen hat sich in der Hauptstadt und umliegenden Regionen im Vorjahr auf 3.993 Frauen und Männer erhöht, gegenüber 2017 ein Zuwachs von 10 Prozent.

Laut dem Präsidenten der Nicht-Regierungsorganisation Issarachon Foundation, Sophon Pornchokchai, lebt kaum noch ein Obdachloser in der Innenstadt, sie wurden alle in die Vororte oder angrenzenden Provinzen verdrängt bzw. aus Skytrain-Stationen und öffentlichen Parkanlagen vertrieben. Die Stiftung fordert von der Regierung soziale Maßnahmen, um die Probleme Obdachloser zu lindern. Sophon fasst es in dem Satz zusammen: „Hunde und Katzen erhalten mehr Beachtung und Spenden als Obdachlose.“ Weil fast alle Frauen und Männer keine ID Card (Personalausweis) haben, haben sie keinen Anspruch auf medizinische Versorgung und soziale Leistungen. Deshalb sind sie auf private Hilfsorganisationen angewiesen. Die Issarachon Foundation plant Heime, die den Obdachlosen täglich von 19 bis 7 Uhr zum Schlafen zur Verfügung stehen.