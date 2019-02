Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.19

BANGKOK: Der Maka-Bucha-Tag am letzten Dienstag hat die Auffassung des Akademischen Zentrums für Straßenverkehrssicherheit bestätigt, dass ein Alkoholverbot wie an buddhistischen Feiertagen die Zahl der Verkehrstoten halbiert.

Nach Angaben von „Daily News“ starben am Montag auf den Straßen des Landes bei Verkehrsunfällen 71 Menschen, am Dienstag waren nur 24 Tote zu beklagen. Nur an einem Tag, am 2. Februar, einem Samstag, wurden mit 23 Todesfällen weniger registriert. Der Durschnitt liegt bei 42 pro Tag. Seit Anfang des Jahres sind bei Verkehrsunfällen 2.213 Kinder, Frauen und Männer umgekommen, im Februar waren es bisher 800. In diesen Zahlen sind nicht die Menschen enthalten, die nach einem Unfall im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen.