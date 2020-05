Von: Björn Jahner | 30.05.20

Historische Aufnahmen aus einer Stadt in einem Land vor unserer Zeit, so wie sie wohl nur noch wenige Zeitzeugen kennen. In nur 50 Jahren wuchs Pattaya zur größten Entertainment-Hochburg Südostasiens heran. Fotos: เจาะลึกทุกสถานการณ์ ข่าวสารเมืองพัทยา

PATTAYA: Die Coronavirus-Pandemie und die aus der Krise resultierende komplette vorübergehende Schließung der weltbekannten Rotlicht-Kapitale Südostasiens stellt in der Stadtgeschichte Pattayas ein in dieser Form und Dramatik nie zuvor erlebtes Ereignis historischen Ausmaßes dar. Nächtliche Ausgangssperre und auferlegte Selbstisolation in einer Stadt, die niemals schläft und in der ansonsten kaum jemand allein sein Hotelzimmer zur Nachtruhe aufsucht – das hätte vor ein paar Monaten noch wohl niemand für möglich gehalten. Willkommen in der neuen Realität!

Besonders deutschsprachige Pattaya-Urgesteine, eine langsam aber sicher vom Aussterben bedrohte Spezies unter den heutigen Urlaubern und Residenten im ehemaligen Lotterstädtchen, erinnern sich in diesen unwirklichen Tagen gerne an die goldenen Gründerjahre zurück, als auf dem Strip noch Goldgräberstimmung herrschte und Männer aus aller Welt mit den Taschen voller Geld nach Thailand strömten, um es auf den Kopf zu hauen. Sie sind die letzten Zeitzeugen einer nie wiederkehrenden Ära, in der nicht Corona, sondern harter Schanker für schlechte ärztliche Nachrichten sorgte und man(n) die Heimreise nicht per Rückholflug der Botschaft, sondern mit dem Tripper-Clipper antrat.

Für sie, aber auch für alle anderen, die vielleicht noch im Sandkasten spielten, währenddessen sich Papi mit seinen Kumpels in den legendärsten Bars der Stadt um die Freibierglocke stritt, hat die Redaktion eine Zeitreise in Form einer Fotocollage mit nostalgischen Aufnahmen vorbereitet, die während der Corona-Krise in einer thaisprachigen Facebook-Gruppe veröffentlicht wurden und gewiss dem ein oder anderen eine dicke Träne über die Wange kullern lassen.