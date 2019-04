Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 30.04.19

BANGKOK: Unter dem Motto „Warriors of Light” veranstaltet ONE Championship am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr in der Impact Arena in Nonthaburi seinen nächsten Kampfabend in Mixed Martial Arts.

Den Hauptkampf bestreitet der thailändische Muay-Thai-Weltmeister im Bantamgewicht, Nong-O Gaiyanghadao, gegen Hiroaki Suzuki aus Japan. Zudem trifft der thailändische Muay-Thai-Superstar Petchdam Petchyindee im Fliegengewicht auf Elias „The Sniper“ Mahmoudi aus Algerien. Weitere Informationen unter www.onefc.com.