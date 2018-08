Nong Khais Öffnung ist Symbol der Region

NONG KHAI: Wenn ich in meinem Haus in Nong Khai bin, schwinge ich mich jeden Tag auf den Drahtesel und erkunde die Umgebung. Was ich da sehe, rieche, spüre finde ich sehr interessant. Auf meinen Radtouren entlang des Mekong oder durch die noch bestehenden Reisfelder mit dem ausgeklügelten Kanalsystem – das Bewässerung und Entwässerung ermöglicht – spüre ich hautnah, was hier abläuft. Die Entwicklung in vielerlei Hinsicht ist rasend schnell geworden, viel schneller als der träge dahinfließende Mekong vermuten ließe, der über Jahrtausende ein hervorragender Taktgeber war für die Anwohner mit ihrer eher beschaulichen, um nicht zu sagen lethargischen Lebensweise.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)