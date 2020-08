Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.20

BANGKOK: Der japanische Autohersteller Nissan ist zuversichtlich, dass Thailand den Status als wichtiger Standort für seine Produktion von Autos beibehalten wird, zumal die Herstellung von Fahrzeugen aus Indonesien in das Werk Samut Prakan verlegt wird.

Das Unternehmens mit Sitz in Yokohama kündigte bereits im Mai an, dass es das indonesische Werk schließen werde. Die Schließung würde dazu führen, dass Thailand der einzige Produktionsstandort von Nissan in Südostasien wäre. Nissan ist entschlossen, langfristig in Thailand sowohl Elektro- als auch Hybridautos zu produzieren. So wird das Unternehmen das Hybrid-Fahrzeug Kicks in Samut Prakan montieren und in viele Länder, einschließlich Japan, exportieren.