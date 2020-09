NAKHON PHANOM: Die Wasserstände des Mekong und seiner Nebenflüsse in der nordöstlichen Grenzprovinz sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr niedrig und gefährden laut lokalen Medienberichten die Existenzgrundlage der Menschen, die Fische in Körben aufziehen.

In Nakhon Phanom misst der Wasserstand des Mekong nur noch etwa fünf Meter - acht Meter unter dem Überlaufpegel von 13 Metern und niedriger als im September der letzten fünf Jahre. Die Hauptzuflüsse des Mekong sind Nam Oun, Nam Songkhram und Nam Kam mit derzeit 20 bis 30 Prozent ihrer Kapazität.

Laut dem Bewässerungsministerium werden Pläne ausgearbeitet, um Wasser in natürlichen Reservoirs und Bewässerungssystemen für den Notfall bei zukünftiger Wasserknappheit zurückzuhalten, bevor es in den Mekong fließt.

Die niedrigen Wasserstände in den Nebenflüssen des Mekong wirken sich auf die Bauern aus, die Fische in Körben züchten, insbesondere in den Flüssen Nam Oun und Nam Songkhram. Thanee Wandee, ein 44 Jahre alter Fischzüchter am Fluss Nam Songkham im Bezirk Tha Uthen, sagte, die Fischzucht sei gefährdet, da die häufigen Veränderungen des Sauerstoffgehalts des Wassers leicht zum Tod der Fische in den Körben führen könnten.