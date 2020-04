NEW YORK: Mit Stars wie Anna Netrebko und Jonas Kaufmann will die renommierte New Yorker Metropolitan Oper in der Corona-Krise eine virtuelle Gala organisieren. Die Veranstaltung solle am 25. April um 19.00 Uhr MESZ kostenlos im Internet zu sehen sein, teilte die Oper am Montag in New York mit.

Es werde eine «künstlerisch großartige, aber technisch einfache Umsetzung» sein, sagte Operndirektor Peter Gelb, der die Gala aus seiner Wohnung in Manhattan heraus moderieren will, gemeinsam mit Musikdirektor Yannick Nézet-Séguin aus dessen Wohnung im kanadischen Montreal. Die mehr als 40 Musiker würden an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten live vor ihren Computern singen und via Skype zusammengeschaltet. Die Veranstaltung solle die Laune der Zuschauer heben und die Musiker wieder mit ihren Fans zusammenbringen.

Neben Netrebko aus Wien und Kaufmann aus München sollen noch Musiker unter anderem aus den USA, der Schweiz, Polen, Malta, Frankreich und Südafrika dazugeschaltet werden. Aus Deutschland sind neben dem Tenorsänger Kaufmann unter anderem der Basssänger René Pape in Dresden und der Baritonsänger Michael Volle in Berlin angekündigt.